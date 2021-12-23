各地25日起轉濕冷 高山27日飄雪機會最大

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氣象局表示，25日起冷空氣及華南雲雨區東移，各地轉濕冷，27、28日清晨最低溫約攝氏12至13度。中央社記者吳家昇攝 110年12月23日

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象局今天表示，25日起冷空氣及華南雲雨區東移，各地轉濕冷，27、28日清晨最低溫約攝氏12至13度；因水氣及溫度能配合，3000公尺以上高山都可能降雪，27日能見到飄雪機會最高。

中央氣象局預報員張承傳今天告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，水氣上稍微比今天更多一點，除了基隆北海岸之外，北部、東半部降雨也會增加，中南部山區也會有零星降雨。

溫度部分，張承傳說，清晨低溫約17至20度，白天北台灣高溫約21度上下、其他地區25至29度。

張承傳提到，25日起冷氣團南下，目前資料顯示強度約為大陸冷氣團，達到強烈大陸冷氣團（台北氣象站氣溫10至12度）的機會較低；北部、東北部先轉冷，由北往南、愈晚愈冷。

張承傳說，這波冷空氣持續影響至28日清晨，最冷的時間點是在27、28日清晨，中部以北、東北部約12、13度，其他地區約14、15度；在冷氣團影響的期間，北部高溫約14、15度，中部約16、17度，南部也只有20度左右。

張承傳指出，25日華南雲雨區東移，一直到27日各地都有降雨，主要以北部、東北部為主，迎風面北海岸、大台北山區、宜蘭也可能有較大雨勢發生；27日算是水氣最多的一天，雨勢較全面；28日上半天會逐漸減緩，溫度也會逐漸回升。

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張承傳表示，最新資料顯示，由於水氣和溫度能配合，因此25日至27日間山區有降雪的機會，以27日機會最高；目前觀察3000公尺以上高山都可望飄雪，北部大概需要2500公尺的山區，太平山因為只有2000公尺左右，機會相對較低。

張承傳提到，預估29、30日有較明顯回溫，北部高溫可以來到20度以上，低溫也來到約16度左右；降雨以東北風迎風面的北部、東北部為主。（編輯：陳政偉）1101223