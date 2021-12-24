台股盤中漲近百點創新高 中小型股表現活潑【更新】

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台股加權指數24日盤中最高至18039.85點、上漲93點，寫下歷史新高紀錄。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳家豪台北24日電）美股標準普爾500指數創收盤新高，台股今天早盤突破萬八大關，電子、金融及航運族群點火，中小型股表現相對強勢，加權指數最高至18039.85點、上漲93點，寫下歷史新高紀錄。

至10時8分左右，台股加權指數來到18008.71點，上漲62.05點，漲幅0.35%，成交值新台幣1090.31億元。電子股漲0.33%、金融股漲0.37%、航運股漲0.97%。

電子權值股台積電今天以平盤606元開出，早盤最高至609元；鴻海最高來到105元，上漲1元。

全球第五大晶圓代工廠中芯國際受到關鍵設備交期拉長影響，擴產不如預期，外界認為聯電、力積電等台廠可持續受惠成熟製程供不應求態勢。今天聯電盤中股價最高至64.9元，上漲1元；力積電最高71元，上漲0.7元。

航運股長榮早盤小幅開高，近幾個交易日外資與投信持續站在賣方，外資連賣2個交易日，投信連5賣，今天盤中漲幅約2%，最高142元，在5日線附近震盪。陽明盤中最高124.5元，漲幅約1.6%，籌碼面外資連2賣，自營商昨天站在買方。

永誠投顧分析師蘇建豐表示，今天台股攻上萬八，現階段在多頭趨勢下，短線支撐可觀察12月20日點17646點，只要支撐沒跌破，都算多方強勢控盤。（編輯：張均懋）1101224