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台股盤中突破萬八大關 終場小漲14點收17961.64點

2021/12/24 13:48（12/24 14:16 更新）
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台股24日早盤突破萬八大關，加權指數最高至18039.85點、上漲93點，寫下歷史新高紀錄。中央社記者裴禛攝 110年12月24日
台股24日早盤突破萬八大關，加權指數最高至18039.85點、上漲93點，寫下歷史新高紀錄。中央社記者裴禛攝 110年12月24日
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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天在中小型股帶動下，盤中突破萬八大關，最高至18039.85點，寫下歷史新天價，但量能不足、資金輪動加快，午盤漲勢收斂，終場以17961.64點作收，上漲14.98點。

台股今天成交值達新台幣2425.35億元，電子股跌0.01%，航運股跌0.14%，鋼鐵股跌0.46%，金融股漲0.32%。

電子權值股台積電狹幅震盪，終場下跌0.33%，收604元；鴻海收平盤104元。晶圓代工二哥聯電受惠中芯國際擴產不如預期，今天上漲0.63%，收64.3元；力積電漲0.14%，收70.4元。

近期獲外資買盤挹注的元宇宙概念股宏達電今天震盪整理，終場下跌0.8%，收86.4元，成交量近11.5萬張。

航運貨櫃三雄今天開高走低，長榮、陽明收平盤139元、122.5元，萬海跌0.5%、收199元。

航空股華航先前股價創高後走勢震盪，自營商和投信持續站在賣方，今天小漲0.19%，收26.2元。長榮航股價相對強勢，今天開高走高，盤中一度上漲近4%，終場上漲0.75%，收26.8元。

亨達投顧分析師李春華表示，今天盤面以中小型股個別表現為主，下週外資歸隊後，量能最好放大到3500億元以上，才有機會站穩萬八。今年7月台股攻上18034點後，外資曾兩度大幅賣超，在指數往上走過程中，須留意外資動向。（編輯：張均懋）1101224

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