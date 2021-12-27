上海機場加強機艙防疫 華航桃園飛浦東取消載客至明年1月底

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上海浦東機場實施機艙消毒新措施，華航表示桃園－浦東去程航班自27日起至明年1月底前取消載客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北27日電）上海浦東機場實施機艙消毒新措施導致作業時間拉長，華航今天說，桃園－浦東去程航班自即日起至明年1月底前取消載客，松山－浦東去程航班調整為每週三、六、日，共3班載客。

由於上海浦東機場近日實施機艙消毒新措施，導致作業時間拉長，長榮航空從26日至明年2月3日暫停松山、高雄飛往上海的載客，但返程仍正常載客。

中華航空今天發出說明稿表示，配合上海浦東機場最新防疫規定，執行客艙加強消毒清潔作業，考量近日實際運作狀況後決定，1月松山－浦東去程航班調整為每週三、六、日共3班載客，高雄－浦東去程航班調整為每週六飛航1班載客，服務南部地區鄉親。

另外，華航說，桃園－浦東去程航班自即日起至明年1月底前取消載客。後續2月上海航線將視航班運行狀況評估因應。

華航表示，浦東回程飛往桃園、松山、高雄航班仍依原定班表飛航載客，旅客返台過年計畫不會受到影響，但因配合上海浦東機場地面作業，航班出發仍然難免延誤，敬請旅客見諒。（編輯：方沛清）1101227