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疫情14/300

入境規定1/4起加嚴 搭機須持PCR採檢日2天內報告

2021/12/27 15:33（12/27 18:00 更新）
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指揮中心自2022年1月4日加嚴入境規定，旅客PCR檢驗調整為「2日內」報告並改以「採檢日」為計算基準。圖為桃機第二航廈1樓入境旅客分流動線。（中央社檔案照片）
指揮中心自2022年1月4日加嚴入境規定，旅客PCR檢驗調整為「2日內」報告並改以「採檢日」為計算基準。圖為桃機第二航廈1樓入境旅客分流動線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北27日電）因應國際Omicron變異株疫情迅速擴散，指揮中心今天公布，自2022年1月4日加嚴入境規定，入境旅客PCR檢驗報告調整為「2日內」報告並改以「採檢日」為計算基準。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會中表示，因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情升溫，Omicron等新興變異株於全球迅速擴散，上週境外移入病例數新增109例，較前一次新增62例，上升76%。

Omicron變異株增加迅速，截至今天已累計34例，感染國家以美國及英國較多，加以台灣已檢出多起境外移入病例為突破性感染，經評估國際間採認的入境前檢驗報告多以採檢日計算，為確保航空防疫安全，自2022年1月4日零時起，旅客搭機前應檢附COVID-19核酸檢驗報告調整為2日內報告。

陳時中說，報告起計日由原「報告日」改以「採檢日」為基準，並以啟程地表定航班時間（不含搭機當日）往前推2個「日曆日」計算，請旅客搭機前務必確認PCR檢驗報告符合以上規範。

陳時中說明，旅客所持「2日內COVID-19核酸檢驗報告」請符合下列規範，包含以英文、中文或中英對照版本為原則；此報告可為紙本（正本/影本）或電子報告書形式；需採分子生物學核酸檢測。

另外，應具有可審核登機者護照姓名、出生年月日（或護照號碼）、疾病名稱、採檢日及報告日、核酸檢驗方法（包括PCR、Real-Time PCR及RT-PCR等）及判讀結果等；血清免疫學檢驗抗原或抗體，非屬核酸檢測，未符合此措施規範條件。

陳時中提醒，對於違反前述規定的旅客，抵台時將依傳染病防治法第58條、第69條規定及衛生福利部公告裁罰基準，處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

指揮中心強調，適逢春節前返鄉人潮，請旅客返台必須事先瞭解並配合台灣現行入境檢疫規定，及在台檢疫期間應遵守防疫措施，共同維護國內社區安全。（編輯：管中維）1101227

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