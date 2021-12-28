高鐵春節疏運期12天加開450班 12/30開放購票

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）台灣高鐵公司今天宣布，明年節春疏運期從1月27日至2月7日共12天，將加開450班次列車，正班車及加班車都從今年12月30日起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿，為服務旅客春節返鄉團圓及年節連續假期出遊需求，明年1月27日至2月7日為12天的春節疏運期，將加開450班次列車（南下222班、北上228班），總計12天提供2166班次列車的旅運服務。

台灣高鐵說，旅客可自今年12月30日凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作的便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，預購春節疏運期間所需的車票。

另為服務更多旅客，台灣高鐵也將在春節疏運期間特別增開明年1月28日（南下）、2月3日至2月6日（北上）的夜間車次，部分車站列車抵達時間將超過凌晨零時，提醒搭乘夜間列車的旅客，留意到站時間，並及早安排接駁方式。

配合春節連續假期，明年1月22日調整為補上班日，台灣高鐵為服務通勤需求，特別於當日增開3班次北上列車，將併同春節疏運自今年12月30日開放購票。

台灣高鐵表示，春節疏運期間適用「早鳥優惠」、「大學生優惠」、「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；而TGo會員月月Go有禮、20人以上大型團體、校外教學等專案，春節疏運期間暫不適用。

台灣高鐵說，持定期票或回數票者，如優惠效期含明年1月29日至2月6日國定假日期間者，自2月7日（含）起自動展延對應的天數。（編輯：陳政偉）1101228