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地方創生第2波加碼 消費不限金額享現金回饋30%

2021/12/29 10:50（12/29 11:58 更新）
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國發會宣布第2波地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋。圖為2016年花蓮鳳林鄉村市集。（中央社檔案照片）
國發會宣布第2波地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋。圖為2016年花蓮鳳林鄉村市集。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北29日電）規劃農曆春節旅遊的民眾注意了，國發會今天宣布第2波地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋，鼓勵民眾春節返鄉過年期間，可以走走逛逛，支持地方創生店家。

為鼓勵全民共同支持地方創生券適用店家，國家發展委員會今天至新北市坪林區的地方創生券適用店家舉辦「地方創生加碼回饋記者會」，並由國發會主委龔明鑫宣布加碼啟動「地方創生行動支付回饋」活動。

龔明鑫說明，民眾在活動期間前往國發會地方創生券適用店家消費，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋，活動期間內，每一用戶於每一金融機構，最高回饋上限新台幣6000元。

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龔明鑫強調，這波加碼活動不需要抽籤，人人有獎，只要有消費就可以適用；希望透過第2波加碼活動，鼓勵民眾於春節期間、二二八連假、清明連假期間，可以到鄰近家鄉的地方創生券適用店家走走逛逛，連結食、宿、遊、購等小旅行，共同支持創生店家永續經營。

龔明鑫也說，經與部會聯席審查，已盤點並公告800多家長期在地蹲點經營地方創生事業，後續店家還會陸續增加。（編輯：林淑媛）1101229

國發會主委龔明鑫（中）29日宣布第二波地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋，最高回饋新台幣6000元。圖左起依序為響應地方創生加碼店家、龔明鑫、國發會國土發展處長彭紹博。中央社記者潘姿羽攝 110年12月29日
國發會主委龔明鑫（中）29日宣布第二波地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋，最高回饋新台幣6000元。圖左起依序為響應地方創生加碼店家、龔明鑫、國發會國土發展處長彭紹博。中央社記者潘姿羽攝 110年12月29日
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