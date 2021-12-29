地方創生第2波加碼 消費不限金額享現金回饋30%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國發會宣布第2波地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋。圖為2016年花蓮鳳林鄉村市集。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北29日電）規劃農曆春節旅遊的民眾注意了，國發會今天宣布第2波地方創生加碼優惠，2022年1月1日至4月30日止，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋，鼓勵民眾春節返鄉過年期間，可以走走逛逛，支持地方創生店家。

為鼓勵全民共同支持地方創生券適用店家，國家發展委員會今天至新北市坪林區的地方創生券適用店家舉辦「地方創生加碼回饋記者會」，並由國發會主委龔明鑫宣布加碼啟動「地方創生行動支付回饋」活動。

龔明鑫說明，民眾在活動期間前往國發會地方創生券適用店家消費，每筆消費不限金額，就可享30%現金回饋，活動期間內，每一用戶於每一金融機構，最高回饋上限新台幣6000元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龔明鑫強調，這波加碼活動不需要抽籤，人人有獎，只要有消費就可以適用；希望透過第2波加碼活動，鼓勵民眾於春節期間、二二八連假、清明連假期間，可以到鄰近家鄉的地方創生券適用店家走走逛逛，連結食、宿、遊、購等小旅行，共同支持創生店家永續經營。

龔明鑫也說，經與部會聯席審查，已盤點並公告800多家長期在地蹲點經營地方創生事業，後續店家還會陸續增加。（編輯：林淑媛）1101229