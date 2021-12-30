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高雄3區1/6停水23小時 影響9800戶

2021/12/30 14:06（12/30 14:47 更新）
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台水公告，高雄市彌陀、梓官全區和岡山區的9個里，明年1月6日晚上10時至7日晚上9時停水，影響共9800戶。（中央社檔案照片）
台水公告，高雄市彌陀、梓官全區和岡山區的9個里，明年1月6日晚上10時至7日晚上9時停水，影響共9800戶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧高雄30日電）台水今天公告，高雄市彌陀、梓官全區和岡山區的9個里，明年1月6日為配合公路局道路拓寬辦理管線改遷工程，自晚上10時至隔天晚上9時停水，影響共9800戶。

台灣自來水公司第七區管理處大崗山給水廠公布，配合公路局台19甲線路基路面拓寬工程，辦理頂潭路1200mm管線改遷工程，於明年1月6日晚上10時至隔天的7日晚上9時執行停水作業。

停水範圍包括，彌陀區、梓官區全區，及岡山區信義里、白米里、協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前鋒里、石潭里，合計停水戶數9800戶。

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台水七區處表示，會逐一檢視工程細節，縮短檢驗工程作業時間盡速完工復水。若遇颱風或豪雨影響作業安全，停水案會順延並擇期公告實施。

台水七區處也提醒，民眾可提早於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；停水期間應關閉抽水機電源並慎防火警，如建築物自來水進水口低於地面，應將總表前制水閥栓關閉；復水後則應將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。（編輯：孫承武）1101230

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