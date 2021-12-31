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2022新年談話 總統將傳達重要施政方針穩健執政

2021/12/31 20:01
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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文幕僚今天表示，2022年總統新年談話，除回顧2021挺過疫情挑戰、完成四項公投，展現出台灣的堅韌外；展望未來，總統將傳達明年重要施政方針，面對接踵而來的挑戰，執政團隊會負責任地穩健執政。

總統蔡英文、副總統賴清德明天上午6時21分出席府前廣場升旗典禮，回到總統府後，總統定上午8時40分發表2022新年談話。

總統幕僚晚間表示，蔡總統歷年的新年談話，都有總結並展望、繼往開來的意涵，明天的新年談話也不例外。

總統幕僚指出，總統將回顧2021年，對台灣是特別的一年。台灣挺過5月以來疫情挑戰，再次回歸實體跨年活動；兩週前，台灣剛完成公投，說明台灣逐漸走向更成熟的公民社會。蔡總統將再次感謝台灣人民的團結努力，展現出台灣的堅韌。

展望未來，總統幕僚表示，從國內到區域，乃至國際局勢仍快速變遷、挑戰不斷。蔡總統將藉由新年談話，傳達明年的重要施政方針，強調即便面對接踵而來挑戰，執政團隊會負責任地穩健執政、照顧人民，讓國家在這幾年打下的良好基礎上進步前進。

此外，2021年元旦因防疫升級取消民眾觀禮，明天則開放民眾觀禮，主辦單位中華民國醫事團體元旦升旗典禮委員會呼籲，參加升旗典禮的民眾必須遵守5大入場防疫措施。

2022年元旦總統府升旗典禮以「堅韌台灣 立足世界World as One」為主題，為表彰抗疫有功的第一線醫護人員，國歌將由中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中率領60名台灣優秀醫護代表組成，成員為來自全台各地的醫護、牙醫、中醫與藥師等人員，一起領唱國歌。（編輯：林克倫）1101231

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