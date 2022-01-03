荷蘭數千人未戴口罩上街抗議封城措施 與警方爆發衝突[影]

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阿姆斯特丹數千民眾2日上街抗議防疫措施，與手持警棍和盾牌的警方爆發衝突。（美聯社）

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（中央社阿姆斯特丹2日綜合外電報導）手持警棍與盾牌的荷蘭鎮暴警察，今天強力驅散聚集在阿姆斯特丹，抗議封城措施及疫苗注射的數千民眾。

路透社報導，為了遏止感染變異株Omicron的病例壓垮已經不堪負荷的醫療體系，荷蘭實施多項防疫禁令，包括聚會人數不得超過2人等。

荷蘭警方發表聲明說，爆發警民衝突期間，4名員警受傷，至少30人上銬後被拘禁。

阿姆斯特丹市長哈賽瑪（Femke Halsema）發布緊急命令，清空市中心的博物館廣場（Museum Square），此前抗議民眾違反公眾集會禁令。

絕大多數沒戴口罩或不遵守社交規定的抗議民眾，無視不要舉辦示威遊行的命令，並且沿著市區的主要幹道前進，行進間演奏音樂壯聲勢，並且手持黃色雨傘，象徵反對政府頒布的防疫措施。

荷蘭是從去年12月19日突然宣布封城，並且政府下令所有非民生必須的商店、餐廳、髮廊、健身房、博物館及其他公共場所歇業到至少本月14日。（譯者：曹宇帆）1110103