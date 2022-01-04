110年度高普考放榜 總錄取率10.01%

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110年度高普考4日放榜，因疫情影響取消「點榜」儀式，上午11時20分起開放線上查榜，榜單同步公告在考選部公報。圖為109年度高普考放榜，考生和家長到現場看榜。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北4日電）110年度高普考今天放榜，上午11時20分起開放線上查榜，考選部網站一度因流量滿載，暫停部分服務；考選部統計，總到考人數5萬3105人、總錄取5316人、總錄取率10.01%，較109年稍高。

110年公務人員高等考試三級考試暨普通考試上午11時在考選部國家考場公告欄榜示，受疫情影響，取消「點榜」儀式。從上午11時20分起，應考人可在考選部全球資訊網站查榜，榜單同步公告在考選部公報。

上午在開放網路查榜時，考選部網站一度因為流量滿載，部分服務暫停，但隨即恢復正常。

據考選部統計，110年度高普考的總錄取人數5316人，包括高考三級正額錄取2585人、增額錄取165人，普考正額錄取1438人、增額錄取1128人。總報考人數8萬4417人、到考人數5萬3105人，總錄取率10.01%。

考選部指出，其中高考三級報考人數4萬2416人、到考2萬5965，錄取人數2750人，錄取率10.59%；普考報考人數4萬2001人、到考2萬7140人，錄取人數2566人，錄取率9.45%。

如果與109年高考錄取率9.75%、普考錄取率9.37%相比，110年高普考錄取率稍高。（編輯：林興盟）1110104