駁韓國瑜兩岸你儂我儂說 陸委會：拒絕恐怖情人

高雄市長韓國瑜日前接受專訪時形容，兩岸關係是「你儂我儂」，互相深愛對方。陸委會發言人邱垂正14日表示，不論「先友後婚」或「你儂我儂」，一定要拒絕恐怖情人。中央社記者繆宗翰攝 108年2月14日

（中央社記者繆宗翰台北14日電）高雄市長韓國瑜日前接受專訪時形容，兩岸關係是「你儂我儂」，互相深愛對方。陸委會發言人邱垂正今天表示，不論「先友後婚」或「你儂我儂」，一定要拒絕「恐怖情人」。

針對台北市長柯文哲提出的「兩岸一家親」論述，韓國瑜日前接受鏡周刊專訪時表示，「兩岸一家親」屬於情感層面，如果要用情感層面來談兩岸，就像「你儂我儂」，互相深愛對方希望白頭到老的關係，這是心靈層面的說法。

大陸委員會下午舉行例行記者會，對於媒體相關提問，邱垂正表示，中共一再以武力恫嚇威脅打壓台灣國際生存空間，當前推動矮化台灣的「一國兩制」台灣方案，企圖消滅中華民國，「這應該不是兩岸一家親、你儂我儂的做法」。

因此他強調：「無論是先友後婚，你儂我儂，重點是一定要拒絕恐怖情人，祝願天下有情人終成眷屬，天下眷屬終成有情人，祝福大家情人節快樂。」

另外，韓國瑜證實將在3月下旬，訪問中國大陸南方多個經濟強市。邱垂正表示，政府歡迎兩岸經貿交流沒有改變，縣市首長赴陸招商只要不涉及政治前提，符合市場經濟的運作，政府皆正面看待。如果各縣市政府有需要，陸委會都願意提供必要協助。

他強調，地方縣市首長赴陸應該秉持對等尊嚴進行交流。相關赴陸人員應該遵守相關法令，不得違反兩岸條例第5條之一、第33條之一、第33條之2的直轄市長、縣市長赴陸須知相關規定。

邱垂正也提到，法規有明文規定，相關人員不得在未經政府授權或許可下，與陸方協商涉及公權力的事項，或簽署政治性議題的協議，陸委會將密切注意相關縣市赴陸交流情形。

他表示，政府支持兩岸對等尊嚴符合規範的兩岸往來，也尊重地方政府拚經濟的需要，期待中央、地方一條心，一起「拚經濟、護民主、顧主權」，這樣才能真正維護台灣最大整體利益。（編輯：林克倫）1080214