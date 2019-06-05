中國：秋行軍蟲入侵18省 目前尚無專用農藥

（中央社記者陳家倫北京5日電）中國農業農村部表示，「糧食殺手」秋行軍蟲目前已擴散至18個省份，嚴重威脅中國農業及糧食生產安全。目前中國尚無專門防治的登記農藥，但已提出25種應急使用的農藥產品。

行政院農業委員會5月13日召開記者會宣布，繁殖力強的秋行軍蟲已進入中國，台灣已加強邊境、境內監測，以防害蟲隨氣流入境。記者會當天指出，中國已有11省傳出災情，雲南、海南、廣東、廣西都有危害紀錄。

中國農業農村部網站今天發布「關於做好草地貪夜蛾（秋行軍蟲）應急防治用藥有關工作的通知」，進一步披露秋行軍蟲在中國的擴散情況。

通知表示，秋行軍蟲自1月由東南亞侵入中國雲南、廣西，目前已在18個省區市發現，「嚴重威脅中國農業及糧食生產安全」。但通知未說明是哪些省區市。

中國農業農村部表示，目前中國尚無防治該蟲的登記農藥，根據「農藥管理條例」有關規定，農業農村部在專家論證的基礎上，提出25種應急使用的農藥產品。

在農業農村部發布的農藥名單中，甲胺磷、蟲蟎腈、甲氰菊酯、溴氰菊酯、乙酰等都在列。通知指出，各地農業農村部門要結合當地實際情況選擇藥劑，推薦給農民使用。

農業農村部要求，各地農業農村部門要加強秋行軍蟲監測預警，深入田間指導農民因地制宜選擇用藥產品。此外，加強使用安全風險和藥效監測，一旦發現作物藥害、使用效果不佳等情況，要及時採取措施並回報。

央視新聞日前報導，專家預計，秋行軍蟲將隨季風向中國中部和北部進行蔓延擴散。或將在6月份進入到黃淮玉米主產區，在7月份到達東北春玉米主產區。但專家宣稱，「在技術上仍是可防可控」。

農業農村部強調，各級農業農村部門要把防控秋行軍蟲做為當前糧食生產的大事要事來抓。做到早監測、早預警、早防控，已入侵省份要應防盡防，可能入侵省份，特別是玉米主產區，要嚴密布控。

中國全國農技中心官網日前指出，秋行軍蟲進入中國後，適生溫度和區域範圍廣，將成為中國常發性重大害蟲，要做長期應對打持久戰的準備。（編輯：沈朋達）1080605