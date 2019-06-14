海峽論壇15日登場 縣市長僅3離島與會

（中央社台北14日電）第11屆海峽論壇明天起在中國大陸福建登場，原本傳有數個縣市擬組團出席，但截至目前為止，縣市長僅金門縣長楊鎮浯、澎湖縣長賴峰偉與連江縣長劉增應將出席。

台北市政府表示，台北市副市長鄧家基會參加海峽論壇開幕式，但分論壇不參加。

媒體原本報導，包括台北市、台中市、高雄市副市長將出席，雲林縣長、金門縣長與花蓮縣長將赴會。

不過，台中市政府新聞局長吳皇昇今天受訪表示，正值台中市議會定期會期間，一切以市政為主，市府不派員參加。

雲林縣政府新聞處長周柏吟表示，雲林縣長張麗善原本就沒打算參加，完全是空穴來風，不知是誰在亂放消息。

花蓮縣政府行政暨研考處新聞科長黃微鈞表示，花蓮縣長徐榛蔚本來就沒要參加。

高雄市政府表示，原擬組團參與，但目前公務繁忙，高市府團隊就不參與海峽論壇活動。

楊鎮浯說，視海峽論壇為兩岸交流場合，參加就是爭取金門發展機會。

賴峰偉將向對岸反映漁業與觀光等議題，希望約束禁止滾輪式漁船越界作業和抽砂船南淺抽砂等，同時爭取推動郵輪與班機直航等，不涉一國兩制等問題。（編輯：李明宗）1080614