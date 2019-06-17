金門與南平共推同心酒 拓展金酒市場

金門縣長楊鎮浯（右4）17日在福州，見證金門酒廠廈門分公司和福建省南平市酒商簽定採購協定，期盼雙方共同拓展金門高粱酒在大陸的市場。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年6月17日

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）金門縣長楊鎮浯今天在福州，見證金門酒廠廈門分公司和福建省南平市酒商簽定採購協定，共同打造同心茶酒等4項系列產品，期盼雙方合作，拓展金門高粱酒在大陸的市場。

縣政府發布新聞稿表示，結束海峽論壇後，楊鎮浯和縣府公訪團成員今天赴福州，與南平市政府合辦「南平‧金門—同心同源系列產品發布會」，這也是楊鎮浯2個月內二度與南平市政府交流。

產品發布會在福州知名旅遊景點三坊七巷舉辦，楊鎮浯和福建省常委周聯清、南平市長劉洪建等人，共同見證金酒公司與福矛酒業公司簽訂金門高粱酒採購協定。

楊鎮浯表示，很欣慰看到南平和金門兩地交流情誼越走越近、越走越快；並說，金門小三通最近突破2000萬人次，代表金門是兩岸人民往來的重要管道，金門願意肩負兩岸和平發展的重責大任。

楊鎮浯說，金門高粱酒除了是金門民眾社會福利的重要來源，也是世界第一白酒，期望能成為兩岸和平交流的最佳信物和最佳代言。他說，有幸見證金門與南平酒類合作的歷史性一刻，雙方創造兩岸同心酒，每年採購至少2萬8000瓶，作為品牌共同行銷，一起拓展金酒在大陸的市場。

擔任縣長半年來，楊鎮浯這次是三度訪問大陸，爭取「人進的來，貨出的去」。縣府表示，繼月初與福建天福集團打開以茶帶酒合作通路，以及這次金門和南平共推同心酒，楊鎮浯期盼兩地未來在經貿、文化、旅遊等層面能持續深化。（編輯：陳俊碩）1080617（飲酒過量有害健康，酒後勿開車）