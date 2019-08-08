物資遭扣逾月 華為向美企巨額索償

（中央社台北8日電）美國代工企業偉創力先前響應美國政府的禁令，扣押中國通訊大廠華為公司價值人民幣數億元的物資，華為日前為此要求偉創力賠償「數億元人民幣」。

香港明報今天報導，美國5月將華為列入出口管制「實體清單」後，偉創力（Flex International Ltd）隨即要求旗下的全球工廠停止與華為的一切合作，包括停止生產與供貨，並且扣押存放於偉創力珠海和海外工廠共7億元的華為物資。

報導說，華為曾要求歸還，但遭到拒絕，物資被扣留超過一個月。華為公司5日針對此事向偉創力發出律師信，要求賠償「數億元人民幣」，其中涉及收入誤工、材料浪費以及設備更換等方面的損失。

律師信並指偉創力中國公司扣押物資是「無視中國法律」。

偉創力官方尚未發表公開聲明。陸媒第一財經引述偉創力某工廠高層主管說，公司在美國禁令公布3天後已基本恢復對華為的供貨，因為手機產品不受「實體清單」影響，只有基站產品較為複雜，涉及的零件和新技術較多，判斷這些產品是否在禁令範圍內需要時間，因此多花費了約一個星期的時間。

這名高管並表示，扣留部分設備是因為華為欠款一億多元，目前所有產品已恢復供應。

據報導，涉及此事的珠海工廠目前門面冷清。這名高管表示，工廠不會關，但涉及華為業務的事業部可能關閉。（編輯：周慧盈/張淑伶）1080808