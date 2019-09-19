美專家：中國自稱領跑5G 是政治宣傳

（中央社台北19日電）中國電信巨頭華為公司宣稱「在5G解決方案領域保持絕對領先優勢」，但有美國專家說，華為領跑5G的說法是一種政治宣傳，沒有美國的零件，就無法做5G設備。

美國之音（VOA）今天報導，華為今年初曾在官網表示「華為在5G解決方案領域保持絕對領先優勢」，但是全球電信研究公司Analysys Mason於4月的報告則指出，在5G準備程度排名中，中國和美國並駕齊驅，位列全球第一。

在5G關鍵競賽中，美中兩國究竟誰才是引領者？美國戰略與國際研究中心高級副總裁路易斯（James Lewis）認為，中國所謂稱霸5G市場是政治宣傳，中國目前不可能贏得5G的競賽。

他表示，「目前確切的是，所有中國公司都完全依賴美國供應商來做5G。誰領先，誰落後，我們不要搞混了。華為真正的優勢在於他們利用國家的支持打擊競爭對手的價格。他們的技術沒有那麼好，只是還行」。

這位專家說，「要說技術領導地位，那還是要數美國和日本。5G部署方面，亞洲和美國領先，歐洲其次。不能說某一個國家稱霸5G，但是沒有美國的零件，你就沒法做5G設備」。

路易斯還表示，他不認為中國現在能贏得5G的競爭。許多國家傾向從中國公司購買5G設備，主要是因為價格低，以及中國宣傳的只有中國能提供5G。

他說，中國的宣傳「不是真的」，許多國家向中國購買5G的部分原因是因為這些國家買了中國的4G設備，若在4G的基礎上疊加5G，就會獲得一些短期優勢。

不過，他指出，長期來看，電信創新主要還是在美國和日本，而非中國。「5年之後，從華為購買設備的人可能會受困於舊的技術。新的、更便宜也更好的科技將來自美國」。

至於美國商務部對華為的禁令是否有必要性一事，路易斯說，提醒華為美國政府反對他們的所作所為，這是很重要的一步，「但我不覺得這個禁令本身真在達到這個目的上發揮很大作用」。

他說，美國商務部禁止的是商業零件晶片，但是讓華為用美國晶片來製造手機是件好事，因為繼續向華為出售商品能夠幫助美國企業。華為是很好的顧客。禁令傷害的其實是美國公司。

路易斯指出，「有些美國人覺得我們可以消滅華為。這是不可能的」，因為中國政府不會讓華為倒閉。

他表示，美國政府既已發出「華為要依靠美國技術」的信號，現在應恢復銷售。

但路易斯強調，「我不建議向華為出售設計或生產型的設備，那會是個錯誤。他們會濫用這些設備。但是終端設備，比如晶片，當然是可以，為什麼不行呢？」（編輯：周慧盈/翟思嘉）1080919