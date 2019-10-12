中美達成匯率協議 分析指人民幣不會大幅升值

（中央社記者張淑伶上海12日電）中美貿易談判就人民幣匯率達成協議。有學者認為，人民幣匯率中長期可能緩升，也許中期內波動彈性會增加，但不會出現1985年廣場協議後日圓大幅升值的情況。

上海交通大學現代金融研究中心主任潘英麗告訴中央社記者，中美之間達成匯率協議，她認為中方能承諾的是：人民幣不會出現競爭性貶值，「保持人民幣相對穩定」。

她表示，過度貶值對中國也不利，會造成資本外流，但要大幅升值「條件也不成熟」。因為中國仍是製造業為重的經濟體，且規模龐大，升值不利相關產業發展，她說：「中長期來看，人民幣兌美元匯率可能緩升，中期內匯率彈性可能增加。」

潘英麗還強調，中美之間的匯率協議和當年美日的廣場協議「沒有可比性」，因為中美的關係和地位與當年的美日並不相同。廣場協議後，美元貶值有助於美國減緩貿易逆差及刺激出口，但日圓3個月間就升值了20%，日圓大幅升值被認為是促使日本後來經濟泡沫化的原因之一。

上海財經大學金融學院教授丁劍平表示，人民幣兌美元匯率中間價在8月上旬貶破7時，中方沒有啟動「逆週期因子」干預貶值，「這次可能答應再度啟用逆週期因子，但不會有再多動作」，因為再多干預外匯市場就違背市場經濟原則。

8月初，美國指控中國操縱人民幣匯率使其貶值，藉此減緩美國提高中國產品關稅帶來的衝擊，將中國列為「匯率操縱國」。中國方面則予以否認。

綜合外媒報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）美東時間11日表示，在本輪貿易談判中，美中雙方已就外匯市場的透明度及市場自由度達成共識，一旦兩國簽妥第一階段協議，他考慮將中國從匯率操縱國名單中除名。（編輯：陳家倫）1081012