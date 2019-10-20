陳同佳案 法務部：政治凌駕司法的是港府

（中央社記者劉世怡台北20日電）法務部今晚說，從未放棄港女命案的司法管轄權，案件仍由士檢偵辦中，港方突然操弄犯嫌到台灣投案，且不透過正式司法互助管道回應，真正以政治凌駕司法者，應是港府。

聯合報今天報導，陳同佳主動表示要回台受審，法務部理應很期待這樣的結局，結果司法機關卻與行政機關口徑一致，希望港府積極續押偵辦，如此立場反覆，只是證實了政治凌駕司法。

法務部晚間指出，對本案自始至終態度一致，全力尋求台港司法合作，追求個案正義實現；更從未在任何場合或以新聞稿對外表示放棄本案的司法管轄權，本案仍由士林地檢署積極偵辦中。

法務部表示，台灣作為法治國家，堅守司法主權，一切程序均依法處理，絕不推卸偵辦責任，然而港方對於台灣協請司法互助始終置之不理，本案加害者被害者均為香港居民，且預謀犯罪地在香港，港方應有司法管轄權。

因此才呼籲港方續押犯嫌追訴殺人罪責，並願協助提供在台證據，這正是基於台灣司法主權地位，竭力幫助受害者討回公道的具體作為，並無任何政治考量。

然而港方突然操弄犯嫌到台灣投案，且不透過正式司法互助的管道回應，真正以政治凌駕司法者，應是香港政府，其理不言而諭。

法務部重申，港方應努力實現被害人及家屬的個案正義，勿迴避就地訴追犯罪，或在對等、尊嚴及互惠的基礎上進行司法互助。

去年2月，20歲香港少女潘曉穎與當時19歲的陳同佳在台北共度情人節，卻遭陳同佳殺害。陳同佳獨自返港後，因涉嫌盜竊女友財物被捕。

由於台港沒有引渡協議，香港警方只能控告陳同佳盜竊及處理贓物罪，無法引渡他到台接受調查；且由於陳同佳認罪獲減刑，最終僅被判處29個月有期徒刑，可望在本月23日出獄。

陳同佳致函香港行政長官林鄭月娥，表達決定出獄後願意赴台自首（投案），並請特別行政區政府協助安排相關手續。刑事局已收到香港警方傳真來函，將會提供合法且必要協助。（編輯：李亨山）1081020