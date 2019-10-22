派員赴港押解陳同佳 綠委提醒港府不要卡台

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北22日電）政府明將派員赴港押解陳同佳來台受審。民進黨團書記長李俊俋今天說，提醒港府不要忘記承諾，協助辦案、不要卡台；國民黨團總召曾銘宗說，政府在民意反彈下急轉彎，不該政治凌駕司法。

港女命案凶嫌陳同佳明天將出獄，陸委會發言人邱垂正今天舉行記者會時表示，下午已透過既有管道，致函、致電港府，將派員赴香港押解陳同佳來台受審。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋在LINE官方帳號發文表示，港府放話要讓陳同佳來台「自首」（應為投案），考驗雙方管轄權問題，政府決定派人赴港、帶回嫌犯，與港府直球對決，「香港不處理，我們處理」，提醒港府不要「卡台」，也不要忘記協助本案的承諾。

李俊俋隨後也在臉書發文表示，檢方辦案絕對是就法論法，積極處理，沒有不讓陳同佳來台這回事，「真正卸責的，其實是香港政府！」依刑事訴訟法規定，通緝犯只要來到台灣，二話不說，就是抓起來。

李俊俋說，台灣曾三度向港方提出司法互助及人犯移交請求，但港方置之不理；如果台灣拒絕陳同佳投案受審，又何須就此個案，向港府提出請求，且陳同佳人還關在香港，至今港府也從沒正式表達將這名通緝犯「移交」台灣審判的意願。相較台灣依法行政，期待香港回覆，香港政府卻昨是今非，自我矛盾。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，陸委會這麼做，不就跟政府前幾天的說法前後矛盾了，這證明了政府的做法是政治凌駕於司法，完全是選舉策略的考量，完全是個急轉彎；政府在民意的反彈下做了改變，總算是懸崖勒馬，奉勸政府在未來的施政，要依法行政，不要政治凌駕司法。（編輯：林興盟）1081022