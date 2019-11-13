台嫌涉香港強盜案 刑事局：洽港方提供事證

台中檢警偵破台籍嫌犯林姓男子在香港等地涉及強盜名錶案，法務部長蔡清祥（圖）13日表示，港方沒有向法務部提司法互助請求。中央社記者劉世怡攝 108年11月13日

（中央社記者劉世怡、黃麗芸台北13日電）台中檢警偵破台嫌林姓男子赴香港等地涉強盜名錶案。法務部長蔡清祥說，港方沒有向法務部提司法互助請求。刑事局表示，已主動洽請香港政府提供此案相關事證。

刑事局今天表示，經法務部和檢方指示，已主動洽請香港政府提供此案相關事證，港府仍在研處中。

蔡清祥今天下午說，台嫌涉香港強盜案從港媒獲知訊息後，即指示高檢署結合警方調查，後來查獲犯嫌；港方沒有直接向法務部提出司法互助請求。

台中地檢署指揮刑事局中部打擊犯罪中心查獲林姓男子到香港、大陸、東亞及東南亞等地區精品鐘錶行，涉嫌持槍搶劫名錶，檢警掌握林男藏身處，循線追捕到案，日前向法院聲押獲准，訊後依法偵辦，今天下午召開記者會說明案情。媒體形容林男為「台版陳同佳」。

法務部今天下午與媒體茶敘，蔡清祥指出，本案一開始是從港媒看到相關訊息，所以法務部立即指示台灣高檢署須結合警方去了解，檢警在很短時間就查出犯嫌，具體個案及人犯是否移交等情形，檢警會對外說明，因為法務部並沒有參與到整個個案執行，只是從政策上，還有從司法互助上來協助。

媒體提問，港方這次是否有提出司法互助請求？蔡清祥表示，港方沒有直接向法務部提出請求，雖然雙方沒有正式司法互助的條約，但是平常都有業務上聯繫，他呼籲香港政府對於共同打擊犯罪，應該要有決心、毅力、方法一起來努力，因為不管是在台灣犯罪或是在香港犯罪，雙方都有一樣的目標，要能夠讓犯罪者繩之以法。（編輯：李亨山）1081113