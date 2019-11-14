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中國雲南再傳非洲豬瘟 11月已通報兩起

最新更新：2019/11/14 11:37

（中央社台北14日電）中國非洲豬瘟疫情持續傳出，中國農業農村部13日通報，雲南騰沖市發生非洲豬瘟疫情，這家養殖戶存欄生豬261頭、發病177頭、死亡97頭。這是11月以來，中國官方通報的第2起非洲豬瘟疫情。

根據農業農村部官網，11月13日，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經雲南省動物疫病預防控制中心確診，騰沖市界頭鎮一養殖戶發生非洲豬瘟疫情。

通報指出，疫情發生時，這家養殖戶存欄生豬261頭、發病177頭、死亡97頭。

在這起疫情發生前，官方於11月10日又通報了另一起發生於重慶的疫情。

前述通報指出，農業農村部9日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經重慶市動物疫病預防控制中心確診，在墊江縣渝萬高速太平服務區截獲的1車外省違規運入仔豬中排查出非洲豬瘟疫情。查獲時，車輛共載有仔豬25頭，隔離後死亡1頭。

中國農業農村部發展規劃司司長魏百剛10月25日表示，非洲豬瘟疫情防控形勢依然複雜嚴峻，面臨生豬產能恢復週期長、制約多等問題。（編輯：陳家倫/翟思嘉）1081114

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