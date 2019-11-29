憂反滲透法 全國台企聯：阻台商安心回家路

（中央社記者周慧盈北京29日電）「反滲透法」草案今天在立法院院會逕付二讀。中國大陸台商組織全國台企聯在官網刊文說，反滲透法是變相的「中共代理人法」，讓台商心生憂慮，阻擋廣大台商安心回家的路。

立法院院會今天處理民進黨立院黨團所提的反滲透法草案逕付二讀，全案在無人提出異議下順利通過。台商組織「全國台灣同胞投資企業聯合會」在官網刊文回應，題為「一波未平一波又起，如何讓廣大台商安心回家」。

其中指出，全國台企聯會長李政宏26日在青島台協22週年慶典致詞中，特別對台灣當局罔顧現實，推出所謂「反滲透法」表示強烈譴責。

台企聯批評，所謂「反滲透」是變相的「中共代理人法」，該法再次讓廣大台商、台胞心生憂慮，籠罩在恐怖之下，阻擋了廣大台商安心回家的路。

台企聯還指出，在「中共代理人法」未被完全否定之下，民進黨立委又推出所謂的「反滲透法」作為替代品，換湯不換藥，再次恐嚇、威嚇參與兩岸交流的台灣民眾，製造「綠色恐怖」，「全國台企聯一如既往地為廣大台商們發出怒吼：反對此一為了達到政治目的而犧牲台灣民主以及言論自由的作法！」

為確保反滲透法草案能順利逕付二讀，民進黨立委上午6時就在議場前集合，防堵國民黨杯葛議程；國民黨團則是在黨團辦公室舉行記者會公布「反併吞中華民國法」草案，訴求避免中華民國遭消滅、併吞和取代。

對於兩黨各自推出的法案，不具名的台商接受中央社訪問時說：「到底訂這個法律是要做什麼？用意是什麼？是要達到什麼效果？」

這名台商表示：「對我們來說，這確實比較讓人擔心，那條線畫在那裡？」（編輯：林克倫）1081129