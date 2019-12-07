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台商動員喊凍蒜　上海台協：鼓勵會員返台投票

最新更新：2019/12/07 21:51
台商活動「兩岸好聲音」7日在上海舉行，活動開始前，會場台商已忍不住為支持的候選人造勢，高喊「凍蒜」。中央社記者翟思嘉上海攝　108年12月7日
台商活動「兩岸好聲音」7日在上海舉行，活動開始前，會場台商已忍不住為支持的候選人造勢，高喊「凍蒜」。中央社記者翟思嘉上海攝　108年12月7日

（中央社記者翟思嘉上海7日電）台商活動「兩岸好聲音」今天在上海舉行，活動開始前，會場台商已忍不住為支持的候選人造勢，高喊「凍蒜」。上海台協發言人李崇章說，台協鼓勵會員返台投票，不論支持的是誰。

包括這場「兩岸好聲音」，台協今天下午也有一場活動，合計參加會員有1000人。日前傳出中國大陸動員各省台協造冊台商名單，動員投票，這兩場活動也有濃濃的政治味。

對此，李崇章說，台協每年年底都會辦活動，由於限定台灣人參加，所以需要提供台胞證號，台協也無法左右會員的投票意向，希望外界不要想太多。

他表示，台協本來就鼓勵會員返台投票，不論會員是藍或綠，只希望大家投給支持台商的候選人。台協尊重每位台商會員的政治立場，也強調返台投票才能反映出台商的影響力和重要性。

全國台企聯10月31日發布「關於2020年『台胞返鄉團購機票』的通知」表示，經台企聯與兩岸12家航空公司協商，推出春節優惠套票。「選舉+春節」套票介於2500元至4500元。幾乎是以正常票價的5折出售。

李崇章今天說，台商對優惠套票的反應相當好，目前優惠票幾乎已經售完。（編輯：陳家倫）1081207

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