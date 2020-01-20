深圳出現武漢肺炎病例 專家：傳港機會高

（中央社記者張謙香港20日電）香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今天說，鄰近香港的深圳市已出現武漢新型冠狀病毒感染的肺炎確診個案，由於港深交流頻繁，未來病毒傳入香港的機會高。

中國在18、19日確診新增139例2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）感染的肺炎病例，其中北京2例、深圳1例、武漢136例。

北京和深圳今天是首次發出確診源自武漢的新型冠狀病毒感染肺炎病例的消息，患者都去過武漢。官方香港電台引述何栢良說，疫情擴大至武漢以外的地方是預料之內。

他認為，新增個案有可能是經「有限度人傳人」感染，建議香港當局認清這次疫情屬於重大傳染病事件，盡快在口岸增設健康申報，並呼籲當局參考澳門、台灣、美國的做法。

此外，立法會議員陳凱欣接受媒體訪問時，建議擴大武漢肺炎的呈報範圍，即患者由大陸所有省市返港並在14天內出現發燒、不明肺炎症狀等，都應向衛生當局呈報。

她同時呼籲當局即時啟動口岸健康申報等。

一向關注醫療衛生事務的陳凱欣說，相關訊息顯示，武漢肺炎正在大陸各社區爆發，疫情來勢洶洶，現時香港還沒有輸入個案，此時是防疫的關鍵時刻。（編輯：張淑伶）1090120