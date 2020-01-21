武漢肺炎死亡病例增至4起 死者為89歲翁

武漢不明肺炎病毒疫情毫無減緩跡象，中國衛生單位21日表示，武漢通報第4起死亡病例，死者是89歲男性，13日出現癥狀，5天後因呼吸困難送醫治療，並於19日喪生。圖為武漢國際機場看板提醒旅客配合體溫檢測。（檔案照片／共同社提供）

（中央社上海21日綜合外電報導）武漢不明肺炎病毒疫情毫無減緩跡象，中國衛生單位今天表示，武漢通報第4起死亡病例。

武漢市衛生健康委員會表示，死者是89歲男性，13日出現癥狀，5天後因呼吸困難送醫治療，並於19日喪生。

武漢市衛生健康委表示，死者生前有高血壓、糖尿病、冠狀動脈疾病等。

武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198例，已治癒出院25例，死亡4例。目前仍在院治療169例，其中重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

武漢華南海鮮市場一帶上個月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1090121