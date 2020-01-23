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武漢封城 當地台協會長：多數台商已返國

最新更新：2020/01/23 11:22

（中央社記者賴言曦台北23日電）為防範中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，武漢宣布關閉機場，台灣國籍航空也宣布將停駛桃園來回武漢航班。武漢台協會長林志昶對此表示，多數計畫回台過年的當地台商應都已返國。

中國湖北省武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，為防範疫情擴散，中華航空昨天宣布，取消2月10日到2月27日的CI541/CI542 桃園來回武漢航班，對於受影響旅客，將會協助簽轉。

另外，為防範疫情在中國持續擴散，中國武漢疫情防控指揮部於凌晨2時宣布今天上午10時開始暫停公共運輸，當地機場、火車站暫時關閉。當地政府並要求，無特殊原因不得離開武漢。

武漢台商協會會長林志昶接受中央社記者電話訪問表示，武漢當地台商約2000多人，大部分計畫回台過年的台商都已返國，滯留當地的台商應是少數；若是無法及時返台者，應該會另外想辦法。

林志昶稱，武漢現在情況沒有外界渲染得這麼嚴重，當地政府也加強宣導戴口罩、勤洗手，並加強衛生消毒工作，認為取消航班多少會為台商帶來不便，「有點小題大作」。

前武漢台商協會會長余明進接受記者電訪表示，武漢當地的機場現在已經暫時關閉，人員沒辦法出武漢。被問及留滯當地、未計畫返台的台商準備如何防疫，他表示，「只能減少出門」。（編輯：朱建陵）1090123

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