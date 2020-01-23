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不只病例數增加 已出現無武漢旅行史確診病患
首頁 / 兩岸

澳門確診武漢肺炎2例 陸委會籲旅客提高警覺

最新更新：2020/01/23 15:48

（中央社記者賴言曦台北23日電）源自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情擴散至香港、澳門。目前澳門已確診2例、香港高度懷疑2例。陸委會呼籲國人赴港澳旅遊應提高警覺，做好防護措施。

大陸委員會今天中午以書面形式指出，澳門目前已確診新型冠狀病毒肺炎2例，香港則有2宗高度懷疑病例，建議國人赴港澳旅遊前，應注意當地疫情動態。

另外，近期曾赴港澳的旅客如果在返國14天內出現發燒、咳嗽等不適症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。

陸委會也表示，已與衛生福利部疾病管制署保持密切聯繫，將依疾管署發布的港澳疫情警示級別，作為是否發布港澳旅遊警示的依據。

陸委會提醒，國人如在港澳遭遇急難事件，可撥打陸委會香港、澳門辦事處緊急聯絡電話：852-6143-9012（香港）；853-6687-2557（澳門），協助處理。

此外，中國武漢當地傳出尚有台商未歸國的消息，海峽交流基金會以文字形式答中央社記者提問表示，已聯繫當地台商協會並提供必要之協助；海基會也提醒滯留武漢的國人加強防範措施。

另外，武漢約有200名台灣學生在當地就學，經了解，這些台生皆早已返回台灣。（編輯：張淑伶）1090123

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