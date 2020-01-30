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眼看他國包機撤僑 數千外國人仍無助困湖北

最新更新：2020/01/30 22:59

（中央社武漢30日綜合外電報導）現在受困中國武漢肺炎重災區的泰國新婚孕婦阿芬雅，無助看著美國及日本政府把自己的國民接回家，但她跟數以千計渴望逃離湖北的外國人卻只能受困當地。

搭乘政府包機，數百人本週安全飛回東京、新加坡及美國加州，但來自外交影響力較小國家的民眾，卻擔心自己被丟了下來。

32歲的阿芬雅（Aphinya Thasripech）告訴法新社：「他們不在乎我們，這讓我感到受傷。」這個懷有兩個月身孕的工廠員工表示：「我要不是餓死，就是會染病，然後死去。」

為了嫁給在湖北省仙桃市的中國丈夫，阿芬雅兩週前抵達中國。當地距離病毒誕生的武漢雖有200公里，現在幾乎變成鬼城，餐廳跟商家紛紛關閉。

阿芬雅說，她擔心腹中孩子的健康，需要泰國政府救她出去。

然而，曼谷當局數日來表示，他們正在等待中國政府「許可」，才能撤離疫情重災區已知的65位受困公民，但這樣的等待已經造成傷害。

曾聽說有男子在附近餐廳倒下的阿芬雅表示：「遲早，（病毒）會找上我們。」

在糧食及飲水儲備逐漸減少下，泰國醫學生巴迪帕（Badeephak Kaosala）則選擇自囚宿舍房間。他不可置信地看著富裕國家不斷包機撤僑，他的國家卻沒說他何時可以離開，或他究竟能否離開武漢。

這名23歲的學生表示：「中國已經准許許多其他國家（撤僑），所以我們真的感到很失望。」

南韓、法國及英國都宣布準備撤僑，日本則已經帶離兩架飛機數量的民眾。

但封城時正好來拜訪朋友的33歲巴基斯坦人夏克（Ruqia Shaikh）說，「恐懼、沮喪及恐慌」正在受困者中攀升。（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）1090130

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