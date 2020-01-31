香港防疫新措施 學生延至3月2日上課

（中央社記者張謙香港31日電）香港行政長官林鄭月娥今天公布多項防止武漢新型肺炎傳播的新措施，包括學生延長至3月2日才開課，以及使用電子追蹤手環監察病疫隔離者行蹤。

林鄭月娥下午在記者會上說，世界衛生組織（WHO）昨天宣布，把當前在大陸發生的新型冠狀病毒疫情定性為國際關注的突發緊急公共衛生事件，並提出8項防疫建議。

她說，港府早前在防疫上所採取的一些措施與世衛的建議相近。

她說，因應最新疫情發展，當局決定再採取多項措施防疫，包括中小學和幼稚園的開課時間延長至3月2日。

本地中小學和幼稚園原定於春節過後上課，港府早前延後上課時間至2月7日，如今又再往後延，而且長達接近1個月。

林鄭月娥說，3月2日是否開課，還要視當時疫情而定。

除了學生外，港府早前也公布一般公務員可以留家工作，直至2月2日。林鄭月娥說，這項措施的有效期將會延至2月9日，但部分人仍要上班，以維持必要公共服務。

此外，林鄭月娥說，有關部門下週將會使用電子追蹤手環監察病疫隔離者的行蹤，首次會使用200套儀器，對象是留家隔離者。

對於社會上有人建議全面封關，林鄭月娥說，世衛表明不建議任何旅行及貿易限制，這是科學的建議，全面封關既違反世衛的建議，現實上也不可行，因為當前往返香港與大陸之間的旅客大都是港人。

她並說，提出全面封關的人主要針對大陸旅客，存在「不准某些人來港」的歧視想法，這也違背世衛的聲明，即各國或地區不能採取助長歧視某地旅客的措施。

林鄭月娥強調，政府現有的做法已令陸客大幅減少，比如昨天入境的陸客只占整體入境數字的9%，其餘大都是本地居民，反映出港府的做法有效，也符合世衛的建議。

她期望提出全面封關的人不要有歧視想法。

另據相關官員在記者會上公布，到今天為止，當局聯絡到在湖北的1300名港人，正考慮如何協助他們返港，但要考慮如何防止他們在返港途中出現交叉感染。

在記者會上，林鄭月娥並呼籲市民不要急著搶購口罩，將會有大批口罩在零售店銷售。（編輯：陳家倫）1090131