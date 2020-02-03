港府進一步關閉口岸 批評醫護罷工

（中央社記者張謙香港3日電）香港行政長官林鄭月娥今天宣布進一步關閉4個連接中國大陸的關卡，以防止武漢新型冠狀病毒蔓延；她同時批評部分香港醫護人員罷工，強調任何威逼行動不會得逞。

林鄭月娥傍晚舉行記者會，指為進一步壓縮香港和大陸之間的人流往來，將自今天午夜起關閉羅湖、落馬洲和皇崗管制站，以及港澳碼頭（往來澳門噴射船服務）。

她說，新管制措施明天實施後，本地只剩下3個口岸通往大陸及海外，它們是機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸。

林鄭月娥解釋，當局早前已關閉了本地6個連接大陸的管制站，但由於往來香港和大陸之間的港人仍然不少，包括每天仍約有7萬人入境、3萬多人出境，當中主要是港人。

因此，當局決定進一步壓縮兩地人流往來，以防止疫情擴散。

另外，對於今天起有醫護人員罷工，以逼使政府全面關閉香港連接大陸的關卡，林鄭月娥強硬地說，任何威逼政府的極端手法是不會得逞的，並說無法認同罷工的做法。

她同時向其他在前線抗疫的醫護人員致敬，並承諾政府會確保他們會得到足夠的防疫裝備，以及盡量減少邊境人流，以減少他們的工作壓力。

一個名叫醫管局員工陣線的工會因為不滿港府不全面關閉香港往來大陸之間的所有關卡，以阻止大陸民眾來港，今天起發動會員罷工。

醫管陣線宣布，中午以後，有2400名會員參與罷工，並指如果政府不回應訴求，將會呼籲更多人參與罷工。

醫院管理局負責管理香港所有公營醫院的服務，這次罷工對本地公共醫療服務所產生的影響，目前還不是很清楚；醫管局現有7萬9659名員工。

醫管陣線於去年12月成立，其核心成員為「反送中」運動的積極支持者。

對於工會封關訴求，港府一直強調這違反世界衛生組織的建議，以及具有歧示性，不予採納。（編輯：朱建陵）1090203