最早揭發疫情醫師李文亮 因武漢肺炎病逝

（中央社台北6日電）最先揭露武漢肺炎疫情卻遭警方訓誡的中國醫生李文亮，6日晚上因此病去世。李文亮的身分，從原先的「造謠者」，後來成為許多人心目中的「英雄」，如今則是疫情及中國官僚體制的犧牲者。

李文亮今年34歲，遼寧人。陸媒界面新聞今天報導，李文亮6日晚上在武漢市中心醫院加護病房去世。據李文亮的同學說，他的病情一度好轉，但近幾日忽然加重。

綜合財新網等陸媒報導，去年12月30日，身為武漢市中心醫院眼科醫生的李文亮，在社群平台微信的同學群組中發布了一則訊息稱：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離」。

12月31日凌晨1時半，武漢衛健委連夜開會，他被醫院主管叫過去詢問情況。天亮上班後，又被醫院監察科約談，「問消息來源，問事情經過和是否認識到錯誤」。

今年1月3日，他因「在網路上發布不實言論」而被轄區派出所警示和訓誡，在「訓誡書」上簽名，他說：「以前也沒和警察打過交道，我當時也很擔心，不簽的話怕不能脫身，我去了走完流程就簽字走了。」

1月8日，李文亮在接診時遇到不明原因的病毒性肺炎患者並受到感染；10日，出現咳嗽發燒等症狀，隨後病情變得嚴重。

2月1日，李文亮確診為新型冠狀病毒。界面新聞指出，他的多名同事和父母也感染了2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）。

之後，當公眾追溯疫情源頭才發現，原來早已有人提出警告。財新網的報導說，與李文亮一起引發關注的還有武漢警方之前通報的8名「造謠者」，他們被查處的消息一度上了央視新聞，但並不清楚李文亮是不是其中之一。

他在受訪時曾表示，早在1月初就知道病毒「明顯存在人傳人」。

武漢肺炎的疫情嚴重性直到1月20日才受到中國官方重視，隨著疫情迅速蔓延，外界分析多認為，如果能在疫情初發之時就著手防治，不至於到後來武漢等多地封城、全球多國停飛往來中國航班的地步。（編輯：張淑伶）1090206