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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情2/100

武漢肺炎中國累計636人死 確診病例破3萬

最新更新：2020/02/07 09:37
中國國家衛生健康委員會通報，截至6日午夜，累計確診病例3萬1161例，死亡病例636例。圖為中國山東的人民醫院，醫師著防護服查房。（中新社提供）
中國國家衛生健康委員會通報，截至6日午夜，累計確診病例3萬1161例，死亡病例636例。圖為中國山東的人民醫院，醫師著防護服查房。（中新社提供）

（中央社台北7日電）中國國家衛生健康委員會今早通報，2月6日，武漢肺炎中國新增確診病例3143例，新增死亡病例73例。截至6日午夜，累計確診病例3萬1161例，死亡病例636例。

中國國家衛健委官網7日通報，2月6日，中國大陸31個省市區新型冠狀病毒肺炎新增確診病例3143例（湖北2447例），新增治癒出院病例387例（湖北184例），當日解除醫學觀察的密切接觸者2萬6762人。

據通報，6日新增重症病例962例（湖北918例），新增死亡病例73例（湖北省69例，吉林省、河南省、廣東省、海南省各1例），新增疑似病例4833例（湖北2622例）。

截至6日午夜，中國大陸累計報告確診病例3萬1161例，累計治癒出院1540例，現有確診病例2萬8985例（其中重症病例4821例），累計死亡病例636例，現有疑似病例2萬6359例。累計追蹤到密切接觸者31萬4028人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬6045人。

據通報，香港特別行政區累計確診病例24例（死亡1例），澳門特別行政區10例（治癒出院1例）。（編輯：楊昇儒）1090207

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