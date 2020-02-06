南韓光州21世紀醫院封院 37人列高危險群

（中央社記者姜遠珍首爾6日專電）南韓光州21世紀醫院上月底通報武漢肺炎疑似病例，當地政府竟未在第一時間採取措施，導致與確診患者同樓層的37名病患和醫護人員被列高危險群，21世紀醫院自4日起封院隔離。

位於南韓光州廣域市的光州21世紀醫院就像城市中心的小島一樣孤立無援。大門被繩子綁住關閉，正門上掛著「因醫院原因臨時停診」的告示。醫院3樓的25名住院患者和12名醫療人員共37人在未來的14天，要過著與外界隔絕的生活。

南韓「朝鮮日報」今天報導，住在醫院3樓母女關係的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）南韓第16例確診者（42歲）和第18例確診者（20歲）分別在4日和5日確診，3樓住院患者全部被劃歸高危險群，與外界完全隔離。

此前，121名醫療人員和患者從4日起與外界斷絕接觸，當天有84人被列入低危險人群，轉移到隔離生活設施－光州消防學校生活館（宿舍）。

據報導，第16例確診患者於1月27日前往光州21世紀醫院接受診療後，照顧了接受韌帶縫合手術後入住單人病房的第18例確診患者。醫療當局當天上午11時30分左右將第18例確診患者送往全南大學醫院，對21世紀醫院3樓住院部的患者採取隔離措施。

21世紀醫院院長在接受媒體採訪時表示：「政府和公務員的初期應對是錯誤的。我們提交了疑似新型冠狀病毒的報告書，將患者送往全南大學醫院等，很好地進行了初期應對。上個月27日，16例患者因身體狀況不好而接受了門診治療，由於我們懷疑其為新型冠狀病毒，所以打電話到光山區保健所，卻被告知患者『沒去過中國』，不屬於檢測對象。」

21世紀醫院院長說，1月27日主治醫生將第16例確診患者送往全南大學急診室時，附加寫「變異冠狀病毒肺炎症狀」的診療委託書。

南韓聯合新聞通訊社報導，與第16例確診患者同住在光州21世紀醫院3樓的23人被列為「高危險群患者」，按照衛生防疫當局的指示，必須一人一室予以徹底隔離。

報導指出，由於醫院當局管理不徹底，他們在沒有浴室和廁所的多人病房，不得不共用病房外的共用浴室等，根本無法隔離生活。

報導指出，大家共用醫院走廊上的吸水器，吃的是外賣送進來的便當，而到醫院送外賣的男性也沒有穿上防護服，管理情況實在慘不忍睹。

據報導，光州21世紀醫院的前述情況被媒體炮轟後，衛生防疫當局才採取措施。目前已完成隔離，礦泉水、衛生紙、牙刷、牙膏等生活用品也齊全。

光州市政府表示，備齊生活用品、水果、點心，甚至被隔離者想要的用品，市政府也馬上送到。

光州市政府有關人士表示，現在清掃業者也全副裝備配上防疫服、眼鏡、口罩為隔離的患者進行病房大清掃。（編輯：馮昭）1090206