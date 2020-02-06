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人權觀察：中國防疫措施問題大 封城過度激烈

最新更新：2020/02/06 22:47

（中央社日內瓦6日綜合外電報導）人權觀察（Human Rights Watch）今天指控中國壓制對2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的批評聲音，且讓疫情變得更嚴重。

人權觀察執行主任羅思（Kenneth Roth）也譴責中國政府封鎖數座城市防疫是「過度激烈」作法。

羅思在日內瓦告訴記者：「中國對新型冠狀病毒疫情的因應措施有不少大問題，讓疫情變得更嚴重。」但他也說，中國很早就分享新型冠狀病毒基因組序列值得嘉許。

羅思特別指出，中國在疫情爆發初期，「壓制」關於新型冠狀病毒的報導，甚至消除社群網站上對政府因應措施的批評聲浪。

羅思說：「對抗疫疾毫無隱密餘地。」羅思上個月原計劃前往香港發布人權觀察本年度「2020世界人權報告」，指控中國試圖破壞捍衛人權的全球體系，被香港當局禁止入境。

他說：「全面透明化的時候到了，儘管會令人難堪，因為公共衛生必須擺在維護特定政治權力之上。很遺憾，那不是北京的作法。」

羅思也批評當局封鎖重災區湖北省好幾個城市，影響約5600萬人。

他說：「這種隔離方式通常不會奏效，公共衛生官員提倡的隔離方式更具針對性。他們鎖定的是確診感染病毒的人。」

他說：「人們需要進食，他們需要住宿的地方，他們需要接受治療，而中國政府對這些個人需求的回應落差很大。這不是公共衛生的以人權為導向作法，這種（中國）公共衛生作法過度激烈。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1090206

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