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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

中國確診武漢肺炎近6萬例 單日暴增1.5萬例

最新更新：2020/02/13 17:39
中國官方公布，截至12日累計有5萬9804例2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），隨著湖北將「臨床診斷」納入確診判斷，全國單日暴增1萬5152個病例。圖為武漢方艙醫院醫療人員用手勢溝通。（中新社提供）
中國官方公布，截至12日累計有5萬9804例2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），隨著湖北將「臨床診斷」納入確診判斷，全國單日暴增1萬5152個病例。圖為武漢方艙醫院醫療人員用手勢溝通。（中新社提供）

（中央社台北13日電）中國官方公布，截至12日累計有5萬9804例2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎），隨著湖北將「臨床診斷」納入確診判斷，全國單日暴增1萬5152個病例，湖北以外地區新增病例則連續9天下降。

防疫資訊

根據中國國家衛健委下午在國務院聯防聯控機制新聞發布會上的說明，2月12日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1萬5152例，新增死亡病例254例，新增疑似病例2807例，重症病例減少174例。

中國武漢肺炎診斷新增「臨床診斷」後，確診病例12日單日暴增1萬5152例，根據湖北省衛健委上午通報，湖北省單日就新增1萬4840例（臨床診斷病例1萬3332例），其中武漢市新增1萬3436例。

至12日，中國累計報告確診病例5萬9804例，累計死亡病例1367例，現有疑似病例1萬3435例，累計治癒出院病例5911例。

有中國專家指出，之所以採用臨床診斷，也就是把CT（電腦斷層掃描）影像特徵作為確診的標準，是為了加快湖北大量疑似病例的確診速度，避免確診受限於病毒核酸試劑盒供應及檢測能力受限，有助控制疫情，目前是病例的「存量釋放」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1090213

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