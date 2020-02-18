鍾南山：武漢肺炎2月中下旬達高峰 4月底趨穩

（中央社台北18日電）中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨天表示，中國大陸武漢肺炎的疫情估計在2月中下旬達到高峰，4月底將趨於穩定。但他也說，這只是粗略的估計。

陸媒南方都市報報導，鍾南山和他的團隊17日在廣州藉由視訊連線武漢協和醫院西院的廣東醫療團隊，會診2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的重症患者，並分析疫情的發展趨勢。

鍾南山表示，初步估計大陸南方疫情達到高峰「應該是2月中或者中下旬一點」；「全國來看是在2月中下旬」，「估計是4月底」趨於穩定，但「這只是一個非常粗略的估量」。

他說，目前還在觀察是否達到高峰，估計差不多了，不過達到高峰不等於到了拐點（轉折點）。

鍾南山表示，勞工在春節後的大規模往返，他估計不會導致疫情再出現另個高峰，因為現在採取非常嚴格的檢測和隔離措施，不太容易出現大高峰。

他還提到治療武漢肺炎重症患者「比非典（SARS）的難度大」，且病毒造成持續的損傷，比SARS更難救治，但這並不代表重症患者完全沒有希望，目前正在努力尋找更多有效的藥。

報導說，武漢肺炎在中國其他地方死亡率低，有個因素是病人相對較少；而在武漢，相當一段時間的重複互相感染，病人突然增加，使得醫護人員來不及在早期給予治療，待病情加重送至加護病房，死亡率就會高。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1090218