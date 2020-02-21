鑽石公主號第二批港人傍晚搭機返港

（中央社記者張謙香港21日電）香港官員今早說，當局預計今天傍晚再以包機形式接載鑽石公主號上第二批港人回港。

保安局局長李家超向媒體說，目前船上有150名港人，當中120人明確表示願意搭乘包機回港。

他說，船上至今有66人確診感染2019年冠狀病毒疾病，另有41名緊密接觸者。

他說，日本方面早前不准密切接觸者下船，即使檢測呈現陰性，也要在船上隔離14天，但在港方爭取後，日方昨天同意，如果第三地以包機方式接載他們離開，日方容許這些密切接觸者下船。

食物及衛生局局長陳肇始說，港方一直向日方表示，不應讓密切接觸者在船上隔離，應該讓他們在陸上具規格的檢疫中心進行隔離，日方昨天同意港方的意見。

李家超說，鑽石公主號第二批港人預定今天傍晚搭乘港府的包機離開日本，港府已積極部署第3架包機赴日接載餘下港人返港。

鑽石公主號本月初傳出爆發武漢肺炎後，船隻停靠在日本橫濱，船上3000多名旅客和船員不能下船，期間船上疫情十分嚴重，至今已有600多人確診感染病毒。

鑽石公主號上有364名港人，部分確診者已被送到日本不同的醫院接受治療。（編輯：翟思嘉）1090221