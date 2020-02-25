武漢肺炎中國新增病例數 湖北以外僅9人創新低

根據中國國家衛生健康委員會24日公布的數據，中國新增確診病例508例，其中湖北省占了499例，也就是湖北省以外地區的新增病例數僅9例，再創新低。圖為中國每日新增病例曲線圖。（中央社）

（中央社台北25日電）中國國家衛生健康委員會今天公布2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）24日的數據，中國新增確診病例508例，其中湖北省占了499例，也就是湖北省以外地區的新增病例數僅9例，再創新低。

根據衛健委統計，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，24日的新增確診病例508例，其中湖北省新增確診病例499例（武漢464例）。

衛健委昨天公布的數據顯示，23日湖北省以外的新增病例數是11例，而今天公布24日降為9例，少於兩位數再創新低。

至於新增死亡病例71例（湖北68例，山東2例，廣東1例），新增疑似病例530例。

而當日新增治癒出院病例2589例，解除醫學觀察的密切接觸者1萬5758人，重症病例減少789例。

截至24日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例4萬7672例（其中重症病例9126例），累計治癒出院病例2萬7323例，累計死亡病例2663例，累計報告確診病例7萬7658例，現有疑似病例2824例。

總計追蹤到密切接觸者64萬1742人，尚在醫學觀察的密切接觸者8萬7902人。

疫情重災區湖北的新增治癒出院病例2116例（武漢1391例），新增死亡病例68例（武漢56例），現有確診病例4萬3369例（武漢3萬4691例），其中重症病例8675例（武漢7647例）。

累計湖北的治癒出院病例1萬8854例（武漢1萬337例），死亡病例2563例（武漢2043例），確診病例6萬4786例（武漢4萬7071例），新增疑似病例373例（武漢282例），現有疑似病例2292例（武漢1529例）。

至於香港特別行政區81例（出院19例，死亡2例），澳門特別行政區10例（出院6例）。（編輯：曹宇帆/翟思嘉）1090225