武漢肺炎全球延燒 南韓疫情一次掌握

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國今天新增231起武漢肺炎確診病例，創下單日新高，累計確診達到833例，成為中國以外疫情最嚴重的國家，死亡人數有8人。

●疫情發燒

根據韓民族日報報導，新增病例中，以大邱新增41例最多，其次為慶尚北道及釜山各12例，京畿道2例，首爾、大田、蔚山各1例。

此外，NEWSIS報導，軍隊確診人數又再新增2例，共達13例，包括陸軍10例、空軍1例、海軍1例、海軍陸戰隊1例。已按照軍方標準採取預防隔離人數達7500多人。

首爾市長朴元淳就2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情表示，目前首爾還沒有出現重症患者，一旦首爾失守，整個韓國都將淪陷。

駐韓美軍司令部今天在官網發布消息稱，據韓國疾病管理本部通報，居住在大邱市的駐韓美軍官兵的一名家屬確診武漢肺炎。

韓國聯合新聞通訊社指出，在大邱和慶尚北道地區的確診病例激增的情況下，駐韓美軍20日將風險預警從「低級」上調至「中級」，今天進一步上調至「高級」。

●新天地教會喊冤

由於韓國大部分武漢肺炎病例都與大邱的新天地教會有關連，已有約50萬南韓民眾在總統府青瓦台的網站連署請願，要求政府解散新天地教會；民眾將疫情失控歸咎於新天地教會「歪曲的教義」。

新天地教會昨天透過教會發言人宣讀影音聲明，為「造成民眾憂慮」道歉，但堅稱他們有配合衛生當局及早因應防疫。新天地教會反駁大眾對他們的批評，說疫情早已在中國以外爆發。

不過，為因應新天地教會爆發的群聚感染，當局已要求約9400名相關人員採取自家隔離，並一一電訪詢問身體狀況，根據YTN報導，近1300人表示有類似症狀，當局已安排優先進行採檢，由於新天地教會相關人員確診率高，預期今、明兩天將出現一波確診潮。

●韓外長會晤世衛秘書長

韓國武漢肺炎疫情嚴峻，韓國外交部長官康京和23日在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部會晤世衛祕書長譚德塞，雙方討論攜手對抗疫情。

韓國聯合新聞通訊社報導，康京和向譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說明韓國確診者驟增的情況，以及傳染病預警升到最高級別「嚴重」的防控現狀。

●股市下滑

新疫情散播導致韓股Kospi指數重跌3.9%，收2079.04點。市場巨頭三星電子的股價也重挫4.1%。韓元也貶值0.9%，創6個月以來新低。

●BTS回歸記者會改網路直播

韓國武漢肺炎確診人數連日大增，韓國男團防彈少年團（BTS）原定今天舉行的回歸記者會臨時改為網路直播形式，成員也透過直播呼籲粉絲A.R.M.Y注意身體健康。

●台人自韓入境自主管理

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，外籍人士25日起自韓國入境就居家檢疫14天，台灣人25、26日從韓國返台，須自主健康管理14天，27日後返台就居家檢疫14天。

民眾到韓國旅遊風險提高，指揮中心宣布，即日起提升韓國旅遊疫情建議到第3級警告（Warning），提醒民眾避免到當地所有非必要旅遊。

●香港發出紅色外遊警示

香港今天對韓國發出紅色外遊警示，指當地爆發的疫症構成建康風險，呼籲港人如非必要，不要前往。

鑑於武漢肺炎在韓國十分嚴峻，香港康泰旅行社今天宣布取消近月前往韓國的30個團共570人。目前至少還有270名香港旅客在韓國。

●澳門安排赴韓人士醫學檢查

澳門當局昨天把韓國列為疫情高發地區，並自今天凌晨起安排部分曾前往韓國的人接受醫學檢查。

●越南加強管控

韓國武漢肺炎疫情蔓延迅速，引起各國關注。越南衛生部門23日宣布，各口岸將加強管控從韓國入境的人員，乘客必須填寫健康聲明卡，若出現發燒等症狀，將立即隔離觀察。

此外，由於韓國武漢肺炎疫情升溫，越南許多航空公司今天宣布，即日起到3月底暫時取消或減少越南往返韓國的航班。

越南河內市市長阮德鐘（Nguyen Duc Chung）23日表示，如果韓國疫情演變跟武漢一樣複雜，越南政府可能要從韓國撤回越勞，河內將成為接受與隔離數千名勞工的地方，因此要提前做好準備。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090224