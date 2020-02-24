武漢肺炎擋不住 伊朗中東疫情看這裡

（中央社德黑蘭24日綜合外電報導）伊朗武漢肺炎疫情發燒，確診人數今天來到61人，死亡數達到12人，是中國以外死亡人數最多的國家。中東國家阿富汗、巴林及科威特今天都傳出確診病例。

●伊朗疫情發燒

路透社報導，伊朗衛生部副部長哈利其（Iraj Harirchi）今天在國營電視台記者會上表示，伊朗感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）已有12人喪生，目前確診病例為61起。

什葉派穆斯林聖城科姆市（Qom）是伊朗爆發最多病例的地方。科姆市位於首都德黑蘭以南120公里處。

法新社報導，半官方的伊朗學生通訊社（ISNA）報導，一名來自科姆市的議員今天指控政府掩蓋該市疫情，透露光在疫情源頭城市科姆市就有50人死亡。

●鄰國關與伊朗邊界

伊朗武漢肺炎疫情升溫，鄰國伊拉克、土耳其、巴基斯坦紛紛關閉接壤伊朗的邊界，阿富汗也禁止兩國之間的空中及陸上交通。

土耳其和巴基斯坦當局都已經宣布將關閉與伊朗之間的邊界，伊拉克政府早於20日就決定對伊朗關閉邊界，並停發簽證給伊朗人。

亞美尼亞總理帕齊尼安（Nikol Pachinian）今天同樣宣布，亞美尼亞將關閉與伊朗的邊界，並暫停兩國之間的航班，預計這些措施將持續兩個星期。

阿富汗今天也暫停與伊朗之間的空中及陸上交通。伊朗境內有上百萬名阿富汗難民。

●伊朗回台旅客自主健康管理

台灣中央流行疫情指揮中心傍晚在記者會宣布，考量目前列為武漢肺炎旅遊疫情建議等級第一級（泰國、義大利、伊朗）及第二級（新加坡、日本）國家的確診病例持續上升，且陸續傳出社區及醫院群聚，即日起自旅遊疫情建議第一級與第二級國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理。

●美國調高警示至第一級

伊朗武漢肺炎疫情近速蔓延，美國疾管中心將伊朗旅遊警示調升至第一級，呼籲有意前往的民眾應做好預防措施，避免與病患接觸並勤洗手。

●阿富汗首例確診

阿富汗公共衛生部長費羅茲（Ferozuddin Feroz）今天表示，阿富汗出現首起武漢肺炎確診病例。

費羅茲在首都喀布爾召開記者會說，西部省分赫拉特（Herat）出現3起疑似病例，目前已有一人確診。

●巴林首起確診病例

巴林新聞社（BNA）今天引述衛生當局的話報導，巴林出現首起武漢肺炎確診病例。

巴林衛生部說，這名感染武漢肺炎的患者，是一名從伊朗入境的巴林公民。

●科威特3人染武漢肺炎

官方「科威特新聞社」（KUNA）今天報導，科威特今天通報3人感染武漢肺炎，其中包括一名從伊朗入境的沙烏地阿拉伯公民。

科威特新聞社說，這是這個波斯灣國家首度傳出武漢肺炎病例。他們是上週從伊朗東北部城市麥什赫德（Mashhad）撤離的700人中的其中3人。

一名地方鎮長今天告訴路透社，在科威特的要求之下，伊拉克已關閉與科威特的沙夫萬鎮（Safwan）旅客及貿易邊界關卡，但該名鎮長未闡明原因。

●伊拉克首例確診

伊拉克衛生官員今天證實，一名住在南部城市納加夫（Najaf）的年長公民感染武漢肺炎，成為該國首起確診病例。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090224