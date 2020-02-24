武漢肺炎肆虐 義大利疫情一次掌握

（中央社羅馬24日綜合外電報導）義大利武漢肺炎疫情發燒，確診數今天增至219例，並有6人死亡，是目前歐洲疫情最嚴重的國家。義國封10餘城鎮，大城停課並取消體育賽事和包括威尼斯嘉年華在內藝文盛會。

●疫情發燒

死亡疫情方面，義大利國家電視台（RAI）報導，第6起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例是北部城鎮布雷西亞（Brescia）的一名癌症病患。

第5例死者是來自倫巴底地區（Lombardy）的88歲長者，第4起死亡病例也是一名住北部倫巴底地區的84歲老年男性。

當局昨天封鎖11個疫情爆發城鎮後，今天在周邊地區祭出限娛令，暫停一切文化、娛樂、宗教、體育活動。米蘭、威尼斯等觀光重鎮首當其衝。

●民眾狂掃麵條罐頭和口罩

為防堵武漢肺炎疫情在境內擴散，義大利當局對北部地區採取一連串緊急措施，有些人倉皇逃離，有些人忙著囤積生活必需品，掃光麵條、罐頭和口罩，但也有人呼籲大家冷靜以對。

義大利境內感染病例大多集中在富庶地區倫巴底（Lombardy）和威尼托（Veneto）大區的小城鎮，當局為遏止疫情，對這個地區祭出一系列緊急措施，包括金融重鎮米蘭（Milan）。

當局下令各級學校停課至本月底，博物館和戲院大門緊閉，大型運動賽事延後登場，而米蘭最著名的史卡拉歌劇院（La Scala Opera House）也被迫取消演出。

義大利時尚精品品牌亞曼尼（Giorgio Armani）今天罕見「閉門」舉行米蘭時裝週大秀，未讓任何賓客或媒體代表參加，時裝秀改以直播方式讓外界觀賞。亞曼尼昨天在聲明中說：「這項決定是為了維護所有受邀賓客健康，讓他們不必前來擁擠的空間。」

●台灣因應方案

台灣中央流行疫情指揮中心傍晚在記者會宣布，考量目前列為武漢肺炎旅遊疫情建議等級第一級（泰國、義大利、伊朗）及第二級（新加坡、日本）國家的確診病例持續上升，且陸續傳出社區及醫院群聚，即日起自旅遊疫情建議第一級與第二級國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理。

●歐盟密切關注義大利

義大利全國武漢肺炎確診病例數已突破200例，對無邊界管制的申根區威脅漸增，歐盟表示密切關注義大利情勢，並肯定義國採取封城隔離等措施。

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，正密切關注義大利局勢，並讚揚義大利當局迅速採取有效行動。

●美國調高警示至第一級

義大利武漢肺炎疫情近速蔓延，美國疾管中心將義大利旅遊警示調升至第一級，呼籲有意前往的民眾應做好預防措施，避免與病患接觸並勤洗手。

●奧地利拒絕列車從義大利入境

奧地利內政部已拒絕一列從義大利啟程的列車入境，因為列車上疑似有兩名乘客感染武漢肺炎，且奧國鐵路當局已經停止了奧義兩國之間所有行經布里納山口的列車服務。

●義大利巴士駕駛疑染疫抵法乘客下不了車

安全消息人士表示，從義大利米蘭出發的巴士抵達法國東南部城市里昂後，因駕駛出現類似武漢肺炎症狀送醫，巴士所有乘客滯留在車上，無法下車。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090224