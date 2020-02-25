反向防堵疫情 山東威海集中隔離日韓入境者

（中央社台北25日電）武漢肺炎自中國向外擴散，韓國成為重災區，中國方面開始反向防堵疫情回流。山東威海今天宣布，即日起對從日本、韓國等國入境人員，不論國籍一律實施14天集中隔離，免費安排到賓館居住。

根據山東省威海市人民政府新聞辦公室官方微信公眾號公告，威海市委書記、市委新型冠狀病毒肺炎疫情處置工作領導小組組長王魯明今天主持召開防疫會議，會議作出上述決議。

會議要求，從2月25日起，對從日本、韓國等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到賓館免費集中居住，實行單人單間，14天後解除集中居住。隔離期間，被隔離人員可以與外界聯繫。

會議還要求，對2月10日以來從日韓已經入境的中外人員，全部進行電話隨訪，了解每個人的身體狀況，對發燒人員和密切接觸者迅速進行專業處置。

位於山東半島東端的威海，則是中國距離韓國最近的城市，公開資料顯示，當地約有5000名韓國人常住。

除了山東，屬朝鮮族聚集地、韓國旅客眾多的吉林省延吉機場為防制武漢肺炎疫情反向蔓延，23日深夜起也設置專用空橋及通道，專供韓國旅客通行，以便隔離。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090225