更多編輯台推薦新聞：
「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛
文化

「人肉電腦」凱薩琳享嵩壽101歲 NASA要她驗算過才敢起飛

武漢肺炎病例暴增 韓國驚現口罩之亂
國際

武漢肺炎病例暴增 韓國驚現口罩之亂

義大利防疫政策失靈加民風熱情 疫情急轉直下
國際

義大利防疫政策失靈加民風熱情 疫情急轉直下

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面
運動

影片／回憶Kobe這煩人小老弟 籃球之神喬丹淚流滿面

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

反向防堵疫情 山東威海集中隔離日韓入境者

最新更新：2020/02/25 17:39

（中央社台北25日電）武漢肺炎自中國向外擴散，韓國成為重災區，中國方面開始反向防堵疫情回流。山東威海今天宣布，即日起對從日本、韓國等國入境人員，不論國籍一律實施14天集中隔離，免費安排到賓館居住。

根據山東省威海市人民政府新聞辦公室官方微信公眾號公告，威海市委書記、市委新型冠狀病毒肺炎疫情處置工作領導小組組長王魯明今天主持召開防疫會議，會議作出上述決議。

會議要求，從2月25日起，對從日本、韓國等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到賓館免費集中居住，實行單人單間，14天後解除集中居住。隔離期間，被隔離人員可以與外界聯繫。

會議還要求，對2月10日以來從日韓已經入境的中外人員，全部進行電話隨訪，了解每個人的身體狀況，對發燒人員和密切接觸者迅速進行專業處置。

位於山東半島東端的威海，則是中國距離韓國最近的城市，公開資料顯示，當地約有5000名韓國人常住。

除了山東，屬朝鮮族聚集地、韓國旅客眾多的吉林省延吉機場為防制武漢肺炎疫情反向蔓延，23日深夜起也設置專用空橋及通道，專供韓國旅客通行，以便隔離。（編輯：繆宗翰/張淑伶）1090225

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報