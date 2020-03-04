香港首班包機早上飛湖北 預計接載113人

（中央社記者張謙香港4日電）香港當局於今明兩天派遣4班包機前往中國大陸湖北省接載533名滯留當地的港人返港，首班包機已於上午8時起飛，預計接載113人。

這次接載行動由政制及內地事務局局長聶德權率領，他早上率領約40人組成的團隊登機出發前往武漢。

當局今天將會派遣兩班包機前往武漢，共接載258人。

聶德權在機場向媒體說，第一班包機預計會接載113人返港，包括兩名應屆文憑試考生；第二班包機接載145人，包括兩名應屆文憑試考生、14名孕婦，以及10名有醫療需要的患者。

到機場送行的保安局局長李家超說，部分參與這次行動的入境事務處和醫護人員曾參與接載鑽石公主號港人返港的行動，相信這些經驗對這次行動有幫助。

港府昨天公布，今明兩天接載回港的533名港人中，大部分人在武漢，當中93人在武漢周邊的湖北城市。

大公報今天在報導中訪問了滯留武漢的侯姓民眾，在武漢封城後，她一直留在當地，與香港的丈夫至今分隔了40天，而她已懷孕6個月，且帶著10歲女兒。

她說，昨天收到確定可以登上包機的訊息後立即告訴丈夫，感覺終於可以放下心頭大石，並說可能是太高興，昨晚徹夜未睡，回家這件事讓她太期待了。

她說，在武漢封城期間，她和女兒每天只能和丈夫以視訊通話，丈夫經常囑咐女兒要照顧媽媽，不要讓媽媽生氣，而女兒滯留期間也很乖、很聽話。

另一名滯留當地的中學生「賢仔」向大公報說，他今天可以乘搭首批包機回港，感到非常興奮。他說，回港後最希望吃到媽媽煮的燒鴨。

「賢仔」說，昨日下午4時收到香港入境處方面通知，確認今天下午能夠乘坐包機回港，並且會有專車送他到機場。

2019年冠狀病毒爆發後，港府一再延遲本地中小學上課，最新延遲至4月20日才上課。但當局上週公布，中學畢業生的文憑試將於本月底舉行，這是中學生考大學的重要考試。

因此，滯留湖北的本地中學生都急於回港。

當局公布，目前有超過3000名港人滯留湖北。聶德權今早說，今明兩天接載行動完成後，他們會與湖北當局商討接載其他港人返港的安排。（編輯：翟思嘉）1090304