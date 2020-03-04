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關停2個月後 華南海鮮市場驚見住一家4口

最新更新：2020/03/04 13:37

（中央社台北4日電）2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情持續，據稱為病毒來源地的湖北省武漢市華南海鮮批發市場1月1日即被關停，但陸媒昨天發現市場內赫然住有一家4口人，目前已被要求搬至飯店。

綜合騰訊網等陸媒報導，華南海鮮批發市場3日起展開為期3天的大規模消毒以及商舖雜物清理工作。自1月1日關停後，市場內各商家目前仍處於暫停營業狀態。

不過，陸媒記者在市場內的巷道發現，有一家4口竟然還居住在內，當時正帶著整理好的物品離開市場。負責安置工作的人員指出，市場關閉後，「只有他們還在裡面」，目前已被要求搬至飯店。

至於4人是否為市場內商戶以及為何滯留其中，陸媒未獲得任何說法。

針對外傳華南海鮮市場將被拆除，報導引述一名市場所在的江漢區宣傳部人員指為「謠言」。

華南海鮮批發市場是中國大陸華中地區規模最大的水產批發市場，市場共分東區和西區，由馬路隔開；西區主要經營海鮮、水產，東區則以禽肉和乾鮮調料等為主。

不過，據網傳的「野味價目表」顯示，華南海鮮市場有商戶曾販售各種野生動物，包括活孔雀、活蠍子、活狐狸、活果子狸、活梅花鹿、活狼仔、活鱷魚以及活竹鼠等。

官方中央電視台1月26日報導，中國疾控中心從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1090304

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