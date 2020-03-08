武漢肺炎中國湖北外增確診3例 全是境外輸入

（中央社台北8日電）截至8日，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在中國累計死亡3097例、確診8萬695例。7日中國新增確診病例44例，除41例來自武漢外，其餘3例都為境外輸入。

中國國家衛生健康委員會今天上午在官網通報疫情情況。3月7日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例44例，新增死亡病例27例，新增疑似病例84例。

新增治癒出院病例1661例，解除醫學觀察的密切接觸者4021人，重症病例減少225例。

當日新增境外輸入確診病例3例，包括北京2例，甘肅1例。截至3月7日24時，累計報告境外輸入確診病例63例。

自2019年12月疫情爆發至7日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計死亡病例3097例，累計報告確診病例8萬695例，現有疑似病例458例。現有確診病例2萬533例，累計治癒出院病例5萬7065例，累計追蹤到密切接觸者67萬4038人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬3074人。

疫情重災區湖北7日新增確診病例41例，全數來自武漢；新增治癒出院病例1543例，武漢占1259例；新增死亡病例27例，武漢占21例；現有確診病例1萬9710例，武漢占1萬7772例，其中重症病例5140例，武漢占4850例。

累計治癒出院病例4萬5011例，武漢占2萬9770例；累計死亡病例2986例，武漢占2370例；累計確診病例6萬7707例，武漢占4萬9912例；新增疑似病例42例，全數來自武漢42例，現有疑似病例295例，武漢占258例。

此外，香港特別行政區109例，包括出院55例，死亡2例；澳門特別行政區10例，全數已出院。（編輯：翟思嘉）1090308