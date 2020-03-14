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香港新增3例武漢肺炎確診 2人具境外旅遊史

最新更新：2020/03/14 17:52

（中央社台北14日電）綜合港媒報導，香港今天新增3例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診，其中2例有境外旅遊史：一例曾赴杜拜、西班牙；另一例則在1月23日至3月11日停留於英國倫敦。

據報導，上述兩例分別為一名從事建築及設計行業的39歲女子（139例），以及一名28歲居於清水灣道的女子（141例）。

報導稱，前者在2月27至29日到杜拜出差；2月29日至3月10日到西班牙馬德里探朋友，3月10日乘阿聯酋航空航班EK142（商務艙），11日抵達杜拜，同日轉乘EK380回到香港，隔天開始流鼻水及鼻塞，但並未發燒；3月13日搭乘計程車到養和醫院，由救護車轉送律敦治醫院，至14日確診。

141例的患者則是1月23日至3月11日在倫敦，3月11日乘英航航班BA31抵港，由司機接載回家；3月12日起發燒和咳嗽，同日到將軍澳醫院急症室求醫，並取深喉唾液樣本，14日確診。

至於第140例，香港明報網站引述衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，這名59歲男性患者住在大埔富亨邨亨泰樓，與早前確診的埃及旅行團其中兩名團員，住在同一座大廈、同一座向的13號房。

張竹君指出，衛生防護中心已聯絡政府跨部門小組稍後到現場，了解該是否有可解釋3名確診者感染途徑及環境因素等。

截至目前，香港累計有140起確診病例及一起疑似個案。（編輯：繆宗翰/曹宇帆）1090314

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