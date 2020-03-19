中國武漢肺炎新增確診34人 首見境內零新增

（中央社台北19日電）中國國家衛生健康委員會官網今早通報，3月18日，武漢肺炎新增確診病例34例，全部來自境外輸入，大陸31個省市區包括重災區湖北省，首度創下單日境內零新增紀錄。

據通報，3月18日，中國大陸新增境外輸入確診病例34例（北京21例，廣東9例，上海2例，黑龍江1例，浙江1例），累計境外輸入確診病例189例。

國家衛健委官網19日通報，3月18日，大陸31個省市區新增確診病例34例，新增死亡病例8例（湖北8例），新增疑似病例23例。

18日新增治癒出院病例819例，解除醫學觀察的密切接觸者1032人，重症病例減少308例。

截至3月18日午夜，大陸31個省市區現有確診病例7263例（其中重症病例2314例），累計治癒出院病例7萬420例，累計死亡病例3245例，累計確診病例8萬928例，現有疑似病例105例。累計追蹤到密切接觸者68萬3281人，尚在醫學觀察的密切接觸者9144人。

其中，湖北18日無新增確診病例，無新增疑似病例，也無現有疑似病例。

據通報，截至3月18日午夜，香港累計確診病例192例（出院95例，死亡4例），澳門特別行政區15例（出院10例）。（編輯：楊昇儒）1090319