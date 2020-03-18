武漢肺炎延燒 歐洲死亡人數首度超過亞洲

（中央社巴黎18日綜合外電報導）法新社今天統計官方資料顯示，歐洲武漢肺炎死亡人數首度超過亞洲。

截至格林威治標準時間（GMT）11時（台北時間晚上7時），歐洲至少有3421人死亡，而亞洲是3384人。中國是最初的疫情中心區，至今疫情已使19萬4000人以上感染，超過8000人死亡。

義大利是歐洲武漢肺炎死亡人數最多的國家，達2503人。

●歐盟封關30天

武漢肺炎擴散全球，歐洲已成疫情大流行震央，各國爭相採取嚴厲措施防疫，歐盟擬實施30天的暫時性外部邊境禁令，禁止外籍旅客在非必要情況下進入歐盟，相當於對全球封關。

歐盟擴大防疫陣線，義大利、荷蘭、西班牙、法國和德國等成員國紛紛宣布更嚴格的邊境措施，防堵武漢肺炎繼續在歐陸肆虐。

●義大利萬名醫科生可免資格考立即執業

歐洲武漢肺炎疫情急遽升溫，疫情最為嚴重的義大利將免除1萬名醫科生的資格考，讓他們提早8到9個月上陣，直接到家醫診所或老人院服務，藉以釋出資深醫生人力來治療住院病人。

●英女王移居溫莎堡

白金漢宮17日表示，由於武漢肺炎疫情關係，女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將提早一週搬到溫莎城堡。此外，日皇德仁夫婦到訪英國行程也在重新研議中。

●全美50州淪陷 川普籲團結抗疫

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的追蹤數據，美國確診病例增至近6400起，死亡病例破100起。西維吉尼亞州今天通報首例確診病例後，全美50州宣告淪陷。

美國總統川普先前淡化武漢肺炎嚴重性，讓各州自行想辦法對抗疫情，遭各界猛烈批評，他17日首度出現轉變，呼籲全國團結對抗武漢肺炎威脅。

●抗疫情 加拿大美國擬封鎖部分邊境

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）引述消息來源報導，加拿大和美國明天將宣布協議，關閉兩國部分邊境，但仍將放行貿易和商業活動。

報導表示，兩國協商已進入最後階段，而封鎖局部邊境、禁止非必要旅遊的做法，是為了遏止武漢肺炎持續蔓延。

●加拿大料推270億加元抗疫紓困方案

消息人士17日表示，加拿大政府將宣布一項270億加元（約新台幣5750億元）紓困方案，因應武漢肺炎疫情惡化所帶來的影響。渥太華當局稱，疫情恐持續數個月之久。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1090318