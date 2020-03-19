武漢肺炎全球逾20萬病例 譚德塞：危害人類的敵人

（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，全球2019冠狀病毒疾病達20萬例、逾8000人死亡。他形容病毒是「危害人類的敵人」，示警全球勿輕忽，但正面發展是首批疫苗已開始試驗。

世界衛生組織（WHO）今天下午在日內瓦總部舉行記者會。與過往截然不同的是，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）記者會的座位，與另2位專家距離拉大，顯然自昨天WHO總部2名員工確診感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）後，抗疫中樞也得拉大人際距離，以減少傳染風險。

譚德塞表示，目前全球2019年冠狀病毒疾病報告病例達到20萬例、逾8000人死亡；逾8成主要病例來西太平洋和歐洲2個區域。

他表示全球正面對前所未有的威脅，並形容這個病毒是「危害人類的敵人」（an enemy against humanity），但呼籲全球可以團結對抗這個共同的敵人。

譚德塞指出，距離中國分享病毒的基因序列僅60天，已經開始第一批疫苗試驗。他讚譽這是一個了不起的成就，並提到世衛正與許多國家合作大型國際研究，盼透過數據證明哪種治療方法最有效。譚德塞稱此項研究為「團結試驗」。

目前參與「團結試驗」的10國包括阿根廷、巴林、加拿大、法國、伊朗、挪威、南非、西班牙、瑞士和泰國。

譚德塞示警全球勿輕忽，「不要以為社區不會受影響、不要以為自己不會被感染」，必須做好準備。他呼籲所有國家採取綜合對策，一方面取消例如體育賽事和音樂會等群眾集會，減慢傳播速度；另一方面各國也需積極測試、治療及追蹤。

針對病毒對人體迄今已知的影響，世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）今天在記者會上表示，這不只是老年人的疾病，對健康成年人也有變成嚴重疾病的威脅。

另外，世衛新興疾病部門官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，有研究顯示，雖然多數被感染的兒童病狀輕症，但在中國有一個兒童死亡病例，需注意兒童可能會出現嚴重症狀的警訊。（編輯：楊昭彥）1090319